أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور .. جولة مفاجئة لمحافظ الإسماعيلية على المدراس للاطمئنان على سير الدراسة

Google+ Print
بالصور .. جولة مفاجئة لمحافظ الإسماعيلية على المدراس للاطمئنان على سير الدراسة بالصور .. جولة مفاجئة لمحافظ الإسماعيلية على المدراس للاطمئنان على سير الدراسة

جولة المحافظ

أصدر اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، قراراً بإحالة كل من مدير إدارة الإسماعيلية التعليمية، ومدير مدرسة الناصرية الإعدادية بنين، ومدير مدرسة المشير أحمد إسماعيل الثانوية العسكرية بحى ثان الإسماعيلية إلى الشئون القانونية، وإجراء التحقيقات اللازمة معهم، وعرض تقرير تفصيلى بنتائج التحقيقات على المحافظ، وذلك بسبب إرتفاع نسبة الغياب للطلاب وخاصة طلاب الصف الثالث الثانوى، بالإضافة إلى الإهمال والقصور الشديد فى المستوى العام للإنتظام داخل المدارس.

كان محافظ الإسماعيلية قد حرص على متابعة إنتظام العملية التعليمية والدراسة بمدارس المحافظة، وقام بجولة ميدانية مفاجئة دون إخطار أى مسؤول بقطاع التعليم، وتضمنت الجولة مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات بحى ثالث، ومدرسة الناصرية الإعدادية بنين، ومدرسة المشير الثانوية العسكرية بمنطقة منشية الشهداء.

تفقد المحافظ خلال الجلسة الوضع العام بالمدارس ومتابعة العملية التعليمية، أعرب المحافظ عن إستياؤه وعدم رضاه عن المستوى العام للعمل بهذه المدارس، بالإضافة إلى ماشهده من القصور والإهمال وارتفاع نسبة الغياب للطلاب ، فقام بإستدعاء المهندس سرور إبراهيم سرور وإبلاغه بقرار المحافظ بشأن إحالة المسئولين المذكورين إلى التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا