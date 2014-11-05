بالصور .. جولة مفاجئة لمحافظ الإسماعيلية على المدراس للاطمئنان على سير الدراسة

أصدر اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، قراراً بإحالة كل من مدير إدارة الإسماعيلية التعليمية، ومدير مدرسة الناصرية الإعدادية بنين، ومدير مدرسة المشير أحمد إسماعيل الثانوية العسكرية بحى ثان الإسماعيلية إلى الشئون القانونية، وإجراء التحقيقات اللازمة معهم، وعرض تقرير تفصيلى بنتائج التحقيقات على المحافظ، وذلك بسبب إرتفاع نسبة الغياب للطلاب وخاصة طلاب الصف الثالث الثانوى، بالإضافة إلى الإهمال والقصور الشديد فى المستوى العام للإنتظام داخل المدارس.

كان محافظ الإسماعيلية قد حرص على متابعة إنتظام العملية التعليمية والدراسة بمدارس المحافظة، وقام بجولة ميدانية مفاجئة دون إخطار أى مسؤول بقطاع التعليم، وتضمنت الجولة مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات بحى ثالث، ومدرسة الناصرية الإعدادية بنين، ومدرسة المشير الثانوية العسكرية بمنطقة منشية الشهداء.

تفقد المحافظ خلال الجلسة الوضع العام بالمدارس ومتابعة العملية التعليمية، أعرب المحافظ عن إستياؤه وعدم رضاه عن المستوى العام للعمل بهذه المدارس، بالإضافة إلى ماشهده من القصور والإهمال وارتفاع نسبة الغياب للطلاب ، فقام بإستدعاء المهندس سرور إبراهيم سرور وإبلاغه بقرار المحافظ بشأن إحالة المسئولين المذكورين إلى التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية معهم.