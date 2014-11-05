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القوات المسلحة تحتفل بانتصارات أكتوبر في حلايب وشلاتين

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القوات المسلحة تحتفل بانتصارات أكتوبر في حلايب وشلاتين القوات المسلحة تحتفل بانتصارات أكتوبر في حلايب وشلاتين

جانب من الاحتفالات

شهدت مدينتي حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر احتفال القوات المسلحة بانتصارات أكتوبر مع أهالى المنطقة، بالسيوف والرماح، وفقرات فنية مختلفة، بالمدرسة الصناعية بمدينة الشلاتين، بحضور أهالى وشيوخ القبائل بالمدينة.

ألقي القائد العسكرى بالمنطقة، كلمة أكد فيها أن حلايب وشلاتين قطعة غالية على .

وقال اللواء وجيه المأمون رئيس مدينة الشلاتين، أن المواطن فى الشلاتين ، سيرى بعينيه ، قريبًا جدًا ، التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها ، وأكد شيوخ القبائل من العبابدة والبشارية حبهم لمصر وانتماءهم لها، مؤكدين مصريتهم وقدمت القوات المسلحة لطلاب المدارس هدايا لجميع المراحل.

كما شهدت مدينة حلايب المصرية آخر بقعة مصرية احتفال القوات المسلحة الثاني بالمدرسة الثانوية المشتركة هناك، حيث بدأ الاحتفال برفع الأعلام على جميع المبانى والإدارات الحكومية هناك.

واكد اللواء محمد حلمى رئيس مجلس مدينة حلايب، إن الاحتفالات التى نظمتها القوات المسلحة،بحلايب نظمت احتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة، حضرها عدد كبير من أهالى المنطقة وشيوخ القبائل وببنهم  الشيخ حسن هدل شيخ مشايخ حلايب والشيخ محمد طاهر سدو شيخ مشايخ ابورماد.

و بدأ ت الاحتفالات برفع العلم المصري  على المبانى الحكومية واًقامت القوات المسلحة بتوزيع هدايا على طلاب المدارس.

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