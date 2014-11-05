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البورصة تغلق على تراجع جماعي لمؤشراتها بضغط من مبيعات المصريين والعرب عقب حادث “أطفال البحيرة”

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البورصة تغلق على تراجع جماعي لمؤشراتها بضغط من مبيعات المصريين والعرب عقب حادث “أطفال البحيرة” البورصة تغلق على تراجع جماعي لمؤشراتها بضغط من مبيعات المصريين والعرب عقب حادث “أطفال البحيرة”

البورصة

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية اليوم، على تراجع جماعي لمؤشراتها، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والعرب، ليتراجع رأسمال البورصة السوقي بمقدار مليونين و200 ألف جنيه، ليسجل 514 مليار و799 مليون جنيه، وذلك تأثراً بحادث مقتل 18 طفلاً إثر احتراق حافلة بمحافظة البحيرة.

تم التداول على إجمالي 320 مليون سهم، بقيمة تداول إجمالية 856 مليون و456 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 33 ألف و156 صفقة، تم التداول على أسهم 181 شركة، صعد منها 65، بينما تراجعت 88 شركة.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.36%، بمقدار 34 نقطة، ليسجل 9,496 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11%، بمقدار نقطة واحدة، ليسجل 618.41 نقطة.

تراجع أيضاً مؤشر EGX100 بنسبة 0.19%، بمقدار نقتطين، ليسجل 1,129.86 نقطة.

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