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فيسبوك: ارتفاع عدد طلبات كشف بيانات المستخدمين

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فيسبوك: ارتفاع عدد طلبات كشف بيانات المستخدمين فيسبوك: ارتفاع عدد طلبات كشف بيانات المستخدمين

أرشيفية

ارتفع عدد الطلبات المقدمة من الحكومات للاطلاع على بيانات مستخدمي فيسبوك بنحو الربع في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2013 حسبما أعلن موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم.

وفي الشهور الستة الأولى من 2014 قدمت حكومات من مختلف أنحاء العالم 34946 طلبا للاطلاع على بيانات.

وخلال نفس الفترة ارتفعت نسبة المحتويات التي خضعت لقيود بسبب قوانين محلية بنحو 19 في المئة.

وقالت الشركة على مدونة لها على الإنترنت حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية، “نتابع بنشاط استئنافا أمام محكمة أعلى درجة لإبطال هذه الطلبات الضخمة وإجبار على إعادة البيانات التي حصلت عليها.”

وكانت شركة جوجل أعلنت في سبتمبر عن زيادة نسبتها 15 في المئة في عدد الطلبات في النصف الأول من العام الجاري، وزيادة قدرها 150 في المئة في الأعوام الخمسة الأخيرة من حكومات في أرجاء العالم للاطلاع على بيانات مستخدمين في تحقيقات جنائية

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