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ضبط أمينة مخزن الأدوية بالسويس سرقت 200 فلتر أجهزة غسيل كلوي بهدف الإتجار‎

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ضبط أمينة مخزن الأدوية بالسويس سرقت 200 فلتر أجهزة غسيل كلوي بهدف الإتجار‎ ضبط أمينة مخزن الأدوية بالسويس سرقت 200 فلتر أجهزة غسيل كلوي بهدف الإتجار‎

أرشيفية

ألقت مباحث الشروق القبض على أمينة مخزن الأدوية بمستشفى السويس العام، وبحوزتها 200 فلتر مخصصة لأجهزة الغسيل الكلوى قامت بسرقتها لبيعها لطبيبة تمتلك مكتب لبيع المستلزمات الطبية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان ضباط كمين مدينة الشروق بطرق السويس- القاهرة قد اشتبهوا فى “وجيدة. ع . م” أمينة مخزن الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى السويس العام، بعد ظهور علامات الخوف والإرتباب عليها بمجرد وصولها للكمين، وبتفتيش السيارة التى تحمل لوحات رقم ” ط. س . ط 6346 ” عثر على 200 فلتر يتم تركيبها على أجهزة غسيل الكلى خلال إجراء الجلسات للمرضى.

مناقشة المتهمة اعترفت بسرقة المضبوطات لبيعها لطبيبة تدعى ” أمانى . س ” مقيمة بالقاهرة تمتلك مكتب لبيع المستلزمات الطبية، تم التحفظ على الفلاتر وحرر المحضر رقم 5851 لسنة 2014 جنح، وجارى العرض على النيابة.

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