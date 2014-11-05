مايا دياب وأحلام تتصدران قائمة أسوأ إطلالات!

على ما يبدو أن الأجواء التنكرية أثرت على أذواق النجمات، وأنستهن كيف يخترن ملابسهن بأناقة وذوق عال، فالأسبوع الماضي كان حافلاً بالإطلالات الكارثية، ابتداءً من الوطن العربي وصولاً إلى عواصم الموضة العالمية.

وقد ترأست هذه القائمة مايا دياب المعروفة بأسلوبها غير المألوف في الموضة، حيث حاولت أن تجاري حدث الأزياء الكبير الذي جرى في دبي الأسبوع الماضي. ولهذا، اختارت فستاناً باللونين الأخضر والأسود بقماش شفاف من الأعلى وشق طويل على الساق، وحذاء مع ربطات يصل لفوق الركبة، وأكملت الإطلالة بقبعة كبيرة، غير أن "اللوك" بشكل عام بدا فوضوياً وغير مريح. ومن الإطلالات السيئة أيضاً أحلام التي اختارت ملابس غير متناسقة أبداً مع بعضها البعض في حلقة Arab Idol عبارة عن تنورة منقطة باللونين الأسود والأبيض، وقميص شفاف أزرق، وحذاء صيفي غير جميل فبدت الإطلالة رخيصة. وعلى الجانب الآخرمن العالم، لم تكن إطلالات النجمات أفضل حيث اختارت عارضة الأزياء Kate Moss ملابس من الريش والساتان جعلتها تبدو وكأنها استيقظت لتوها من النوم، وFlorence Walch أطلت في حفل LACMA وهي ترتدي ملابس مُعرقة فبدت وكأنها قد تقصدت دخول قائمة أسوأ الإطلالات. وLady Gaga التي كعادتها فشلت في إثبات أي أناقة أو ذوق مميز. والممثلة الإنكليزية China Chow التي اختارت فستاناً مستوحى من غلاف الشوكولاتة من مجموعة Moschino لخريف وشتاء 2014-2015 وبدت وكأنها في حفلة تنكرية... وغيرها من الإطلالات السيئة للنجمات.

شاهدي خياراتنا لأسوأ إطلالات الأسبوع، واختاري بنفسك الأقل أناقة.

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