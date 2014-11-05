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مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة القاهرة..ومعرض بالصور لأحداث السنة الماضية

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مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة القاهرة..ومعرض بالصور لأحداث السنة الماضية مسيرة لطلاب الإخوان بجامعة القاهرة..ومعرض بالصور لأحداث السنة الماضية

صورة أرشيفية لمظاهرات طالبات الإخوان

انطلقت مسيرة لطالبات ضد الإنقلاب المؤيده للرئيس المعزول منذ قليل داخل جامعة القاهرة ، تضمنت هتافات ضد الجيش و الشرطة، كما طافت المسيرة جميع انحاء الجامعة الذى خرجت من امام كلية تجارة.

كما رفع شارات رابعة اثناء المسيرة، وصور للرئيس المعزول محمد مرسى، واطلق الشماريخ و الالعاب النارية ، وكان الأمن الادارى يحيط بالمسيرة النسائية لعدم تعرض أى من الطلاب لها، وكانت تلك الفاعلية ضمن اعلانهم عن فاعليات تسمى اسبوع “الجامعة للطلاب “.

كما قام شباب طلاب ضد الانقلاب تنظيم معرض بالصور لعرض أحداث السنة الماضية باشتباكات جامعة القاهرة ،والتى قبض على عدد من الطلاب به الذين طالبوا خلال الوقفة بالإفرج عنهم ، وعودة الطلاب المفصولين مرة أخرى.

وكان ذلك الفاعليتن التى كانوا امام كلية تجارة و كلية علوم بوقفة صامتة ضمن فاعلية الاسبوع الذى اطلقوا عليه ” الجامعة للطلاب ” دون تعرض امن الجامعة لهم.

المراسل: محمود عبدالحفيظ

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