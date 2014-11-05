مميش يعطي إشارة البدء للكراكة الإماراتية “المرفأ” للعمل بقناة السويس الجديدة

أعطى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إشارة البدء للكراكة العملاقة “المرفأ” التابعة لشركة الجرافات الإماراتية للعمل بمشروع حفر قناة السويس الجديدة اليوم الأربعاء بمنطقة كبريت بالبحيرات المرة بالكيلو 95 ترقيم قناة السويس.

وقال مميش فى تصريح له اليوم أن الكراكة الجديدة ستقوم بالعمل لتعميق المجرى الملاحي للقناة بالبحيرات المرة لتصل لغاطس 66 قدما وفق جدول زمني يشارك في تنفيذه 36 كراكة أجنبية تعمل في مشروع قناة السويس الجديدة ضمن تعاقد قامت هيئة قناة السويس بتوقيعه لتوسعه وتعميق المجرى الملاحي للقناة بتكلفة تقارب مليار ونصف المليار دولار.

وأشار إلى أن 6 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل في القطاع الأول بالمجرى الملاحي الجديد بينما تعمل 22 كراكة أخرى تابعة لشركة الجرافات الإماراتية في القطاع الثاني والثالث والرابع والخامس من مجرى القناة الجديد في حين تعمل 6 كراكات أخرى في القطاع السادس وتابعة للتحالف الأمريكي البلجيكي بجانب قيام الهيئة الهندسة للقوات المسلحة بالحفر بطول 35 كيلومترا لإنشاء أزدواج بمجرى القناة الملاحي بما يسمح بعبور السفن يوميا في كلا الإتجاهين في وقت واحد.

> وكانت الكراكة الإمارتية “المرفأ” قد وصلت لقناة السويس في مطلع الشهر الحالي قادمة من الإمارات للبدء في أعمال الحفر والتكريك والمتوقع لها أن تبلغ 190 مليون متر مكعب.

أ ش أ