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العثور على جثة لـ “أجنبي” بجوار مرسى معدية تفريعة بورسعيد

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العثور على جثة لـ “أجنبي” بجوار مرسى معدية تفريعة بورسعيد العثور على جثة لـ “أجنبي” بجوار مرسى معدية تفريعة بورسعيد

أرشيفية – جثة

عثرت قوة شرطة قسم ثان بورفؤاد علي جثة لشخص اجنبي مجهولة الاسم و تبين ان الجثة للنصف العلوي من اها بجوار مرسي معدية شرق التفريعة ببورفؤاد .

و كانا شرطة النجدة قد تلقت بلاغ من المواطنين بطفو جثة بجوار مرسي المعديات بتفريهة بورسعيد بمنطقة قسم ثان بورفؤاد . تم انتشال الجثة بواسطة رادارة الحماية الوطنية و بالمعاينة اكدوا انها الملامح لشخص اجنبي و يرجع ان لشخص اجنبي قد يكون قد سقط من احد البواخر العابرة لقناة السويس و لكن ان يكون نصفها العلوي فقط هو ما يثير الشكوك . ان اخطار النيابة و ايداع الجثة مشرحة مستشفي بورفؤاد العام.

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