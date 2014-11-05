مصر للطيران: حققنا أعلى نسبة مبيعات لنا منذ 4 سنوات

قال الطيار سامح الحفني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، أن الشركة حققت أعلى نسبة مبيعات لها منذ 4 سنوات في الربع الأول من العام المالي الجاري 2014/ 2015،حيث شهدت الشركة خلال الثلاثة أشهر الماضية يوليو ، أغسطس ، سبتمبر أعلى معدلات امتلاء على رحلاتها وكثافة في التشغيل.

وقال في تصريح له اليوم الأربعاء إن هذه الزيادة الملحوظة في مبيعات الشركة جاءت نتيجة العديد من الأسباب من أهمها حالة الاستقرار السياسي والأمني التي شهدتها البلاد مؤخراً والتي كان لها تأثير إيجابي علي حركة السياحة الخارجية الوافدة من وإلي مصر وخاصة أنها جاءت متزامنة مع موسم عودة المدرسين والعاملين بالخارج لقضاء أجازات نهاية العام في مصر ، كما شهدت حركة السياحة الداخلية إنتعاشاً ملحوظاً لقضاء العديد من المصريين اجازات نهاية العام الدراسي وعطلات الأعياد في مناطق الجذب السياحي داخل مصر بالإضافة إلي نجاح الجسر الجوي الذي سيرته مصر للطيران في مرحلتي الذهاب والعودة خلال موسم حج هذا العام.

وأضاف أن الآلية التي وضعتها الشركة والتي تقوم علي ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات في ظل تقديم خدمات جديدة ومتميزة للعملاء كان لها بالغ الأثر في تحقيق أعلى مبيعات منذ ما يقرب من 4 سنوات وحقق ربحية فى الثلاث شهور الماضية ، حيث تقوم الشركة بعمل مراجعات دورية لشبكة خطوطها الجوية ودراسة الجدوى الإقتصادية لهذه الخطوط بصفة مستمرة والتي يترتب عليها زيادة الترددات على بعض الخطوط او تعليق بعضها وفقاً لهذه الدراسة، في الوقت الذي تبدأ فيه مصر للطيران مرحلة من التحول والتطوير حيث تدرس حاليا خطة لإعادة هيكلة جميع شركاتها التابعة بالتعاون مع أحد الشركات الإستشارية المتخصصة في هذا المجال وسوف تظهر نتائج هذه الخطة خلال العامين القادمين.

من ناحية أخرى أشار الحفني أن تقديرات خبراء الطيران تشير إلي إنخفاض حركة التشغيل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بسبب بدء العام الدراسي والتي سرعان ماتعود معدلات التشغيل مرة أخري في الصعود خلال شهري ديسمبر ويناير بمناسبة حلول أجازات أعياد الميلاد ونصف العام الدراسي.

أ ش أ