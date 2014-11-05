رسميا.. كانافارو يخلف ليبي في تدريب جوانزو الصيني

(إفي): أعلن نادي جوانجزو الصيني اليوم الأربعاء أن لاعب كرة القدم الإيطالي المعتزل فابيو كانافارو سيتولى تدريب الفريق الذي توج بطلا للدوري المحلي، خلفا لمواطنه المخضرم مارتشيللو ليبي.

وكان ليبي (66 عاما) قد أعلن اعتزاله التدريب مؤخرا بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الصيني للمرة الرابعة على التوالي، ولكن المدرب الإيطالي سيظل مع الفريق كمسئول فني.

وبذلك يستهل كانافارو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2006 بعد أن توج مع منتخب إيطاليا ببطولة كأس العالم في العام نفسه، مسيرته كمدير فني مع أكبر ناد في الصين الذي توج في الموسم الماضي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المعروف أن كانافارو (41 عاما) لعب في السابق في صفوف عدة أندية من بينها ريال مدريد ويوفنتوس ونابولي وبارما، وأنهى مسيرته كلاعب في فريق الأهلي الإماراتي وبعدها عمل كمدرب مساعد في الفريق نفسه.