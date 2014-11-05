أكثر من 30 بلدًا تشتري منظومة الصواريخ الروسية المضادة للدروع

أعلن الكسندر خانوف، مسؤول النشاط الاقتصادي في شركة «روس تيك» الروسية أن أكثر من 30 بلدا في العالم اشترت منظومة الصواريخ المضادة للدروع «كورنيت -أي».

وقال خانوف في تصريح لوكالة أنباء «نوفوستي»، الأربعاء :«إننا نبيع منظومتنا»كورنيت-أي«منذ أكثر من 15 عاما، وقد بيعت هذه المنظومة لأكثر من 30 بلدا، وشركاؤنا التقليديون الذين اقتنوا هذه المنظومة ينتظرون التطويرات الأخيرة عليها».

ولم يحدد خانوف من هي البلدان التي اقتنت هذه المنظومة، ولكنه أشار إلى أنها من الشركاء التقليديين للشركة في الشرق الأوسط ودول أسيا الوسطى، لافتا إلى أنه توجد حاليا بلدان من أميركا الجنوبية بدأ التفاوض معها بشأن هذه الصواريخ «.

يُذكر أن الكسندر خانوف أدلى بهذا التصريح على هامش مشاركة روسيا في المعرض الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية «اندو ديفينس 2014 أكسبو اند فورم» في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، والذي افتُتح الأربعاء ويستمر حتى 8 نوفمبر الجاري، حيث تمثل روسيا فيه 14 شركة للصناعات الحربية.