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قتيل و57 جريحا في انحراف قطار مسافرين بالجزائر

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أدى انحراف قطار في العاصمة الجزائرية الأربعاء إلى مقتل امرأة وجرح 57 شخصا بحسب حصيلة أولية أعلنها المتحدث باسم الحماية المدنية للإذاعة. وبحسب الملازم سفيان بختي المتحدث باسم الحماية المدنية فإن «رجال الإسعاف أنقذوا 57 شخصا بينما تم تسجيل وفاة واحدة»، وتابع «هذه الحصيلة أولية والعملية ما زالت مستمرة».

وذكر وزير الصحة بدوره أن القتيلة هي امرأة، وان الجرحى نقلوا إلى المستشفيات القريبة. وكان القطار يتوجه في الساعة الثامنة من محطة الجزائر نحو محطة الثنية على مسافة 50 كيلومترا، وعند وصوله إلى محطة الخروبة بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية انحرف عن السكة، كما نقلت الإذاعة عن شهود عيان.

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