مكتوم بن محمد يحضر جانبا من فعاليات " منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية "

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله ".. حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي اليوم..جانبا من فعاليات " منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية " الذي ينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لدبي في عامه السابع تحت عنوان "حكومة ذكية ومتعلمة ".

حضر جانب المنتدى التي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر يومين..سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من الوزراء والمسؤولين.

شهد اليوم الأول من المنتدى مزيجا من الخبرات حيث قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الكلمة الرئيسية للمنتدى بعنوان " دور التعلم الذكي في تطوير العمل الحكومي"..وتحدث عن أهمية نشر ثقافة التعلم الذكي لدى الجهات الحكومية التي تساهم بشكل مباشر في تطوير الخدمات التي تقدمها الحكومة تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتوجه إلى الحكومة الذكية.

وتناول معاليه جوانب من تطبيقات التعلم الذكي التي يمكن للجهات الحكومية الاستفادة منها في زيادة فاعلية تدريب وتمكين مواردها البشرية وإطلاق إبداعاتها مما يؤدي حتما إلى تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى رضا المتعاملين.

وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز .. إن منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية يهدف إلى تطوير أداء الجهات الحكومية في دبي من خلال نقل المعرفة بين تلك الجهات وتعزيز ثقافة التميز وتطبيق أفضل الممارسات في العمل الحكومي والتفوق عليها لتعزيز مكانة حكومة دبي لتبقى الحكومة التي تسعد شعبها كما أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .

وأشار إلى أنه خلال شهر مايو من العام الماضي وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالبدء الفوري في تطبيق مبادرة " الحكومة الذكية " ضمن مختلف جهات حكومة دبي ومن هذا المنطلق يعقد المنتدى لهذا العام تحت شعار "حكومة ذكية ومتعلمة" لأن التعلم هو وسيلة أكيدة للتطوير الفردي والمؤسسي.

وأضاف الشيباني أنه يشارك في المنتدى كوكبة منتقاة بعناية من المتحدثين الخبراء والمختصين العالميين والإماراتيين في مجال التعلم الحكومي الذكي من خلال محاضرات وجلسات حوارية وتفاعلية لشرح مفاهيم وأسس التطبيقات العملية للتعلم والتدريب الذكي وأهميتها في ضمان استدامة تميز الأداء الحكومي وإبراز بعض قصص النجاح التي تتم من خلال استخدام التقنيات الذكية في التعلم المؤسسي والفردي.

وشكر سعادته الخبراء والمتحدثين في جلسات وفعاليات المنتدى والمشاركين في أعماله وفريق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وموظفي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة .. مشيدا بالدور الكبير والجهد الذي بذلوه في نجاح أعمال المنتدى.

وسلط معالي محمد بن إبراهيم المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة في مملكة البحرين .. الضوء خلال محاضرة له بعنوان "استدامة النجاح من خلال التعلم الذكي" على تجربة مملكة البحرين الشقيقة في مجال تطبيق التعلم الذكي وكيفية الاستفادة منه في ضمان استمرار الجهات الحكومية في تحقيق نتائج متفوقة في المجالات كافة وتحقيق مستوى متفوق من التميز الحكومي.

وألقى المتحدث العالمي فردريك هارن المؤلف والمفكر العالمي محاضرة حول " التعلم الذكي تطبيقات ونتائج عالمية " .. تحدث خلالها بشكل تفصيلي عن تطبيقات عالمية في مجال التعلم المؤسسي واستخدامات التقنيات الذكية لتوفير الوقت والجهد والاستفادة من مبادرات نقل وتبادل المعرفة في العمل الحكومي .. موضحا نتائج وتأثيرات التعلم الذكي على أداء وخدمات القطاع الحكومي.

وقدم معالي الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية محاضرة بعنوان " كيف تتعلم الحكومات " وتحدث عن أكثر الأساليب كفاءة وملائمة لتعلم الحكومات خاصة درجة استفادتها من التكنولوجيا في عمليات التعليم والتطوير.

وضم المنتدى جلسات حوارية مختلفة منها "دور القطاع الخاص العالمي في دعم جهود التعلم الحكومي الذكي" شارك فيها الدكتور هشام مية مدير إدارة الخدمات الاستشارية للمؤسسات في شركة ساب العالمية وعمرو سالم مدير المدن الذكية والإنترنت على مستوى العالم في شركة سيسكو العالمية والدكتور أشرف عبدالوهاب مدير شؤون الشركات في مايكروسوفت وهم متحدثون عالميون مختصون في مجالات متعلقة بالتعلم الحكومي الذكي وأدار الجلسة سعادة أحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية .

وركزت الجلسة على دور القطاع الخاص العالمي المتخصص في مجال تقنية المعلومات في دعم عمليات التعلم الحكومية وماذا يمكن أن يقدمه هذا القطاع من دعم ومساندة للقطاع الحكومي.

وتم خلال الجلسة الثانية عرض فيلما تدريبيا عن مفهوم التعلم الذكي وناقش من بعدها الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الحضور حول هذا المفهوم وأجاب عن أسئلتهم.. فيما قدم هزاع النعيمي مدير أول مبادرات التميز الحكومي في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز شرحا تفصيليا حول " مبادرة دبي للتدريب الذكي" التي تتضمن توفير دورات تدريبية ذكية لموظفي حكومة دبي.

من جهته قال الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز إنه نلتقي كل عام في منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية للتحاور وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات الحكومية في إمارة دبي سعيا منا ومن جميع موظفي حكومة دبي للتعلم وتبادل الخبرات لدعم مكانة الإمارة محليا وإقليميا وعالميا ولأننا حريصون على تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والعمل على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى التحول إلى حكومة المستقبل من خلال الاستثمار في التعليم الذكي وتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية لزيادة كفاءة العمل الحكومي وتسهيل حياة المتعامل وإسعاده.

واشار إلى أنه تم وضع موضوعات للمناقشة تسهم في استخلاص توصيات ومقترحات من شأنها دفع عجلة التطور الذكي التي تشهده الإمارة حاليا.

وأعرب عن سعادته بمشاركة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والوفود من بعض حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليتسنى لهم الإطلاع على تجارب إمارة دبي في مجال التميز والتعلم الذكي والعمل الحكومي المتطور .. مؤكدا أن المنتدى منصة تنقل تجارب إمارة دبي الفريدة من نوعها إلى العالم.

وبالتزامن مع انطلاقة المنتدى .. نظم فريق البرنامج "مسابقة العروض الذكية لأفضل الممارسات" بين الجهات الحكومية المشاركة تم خلالها إتاحة الفرصة لجميع الجهات الحكومية لعرض أبرز إنجازاتها وتطبيقاتها المتميزة بطريقة ذكية في المساحات المخصصة لكل جهة وباستخدام الشاشات المتطورة.

ويمكن لجميع المشاركين زيارة الزاوية المخصصة للمسابقة للتعرف على هذه الإنجازات والتجارب والتصويت لاختيار العرض الفائز.

ويشمل المنتدى جلسات حوارية أخرى مع مجموعة مختارة من المبدعين حيث يستضيف أديب البلوشي أصغر عالم إماراتي عمره 10 سنوات وله إنجازات علمية تفوق بكثير أعوامه القليلة وسيشارك أديب بجانب المخترع الإماراتي أحمد مجان في جلسة حوارية يتحدثان فيها عن تجاربهما الإبداعية.

وخلال دورته الحاليه يناقش المنتدى دور التعليم الذكي في دعم توجه الحكومة في التحول الذكي وتطوير العمل الحكومي المشترك في قاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي بحضور نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين وبمشاركة عدد من موظفي الحكومة الاتحادية والمحلية وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي.

يذكر أن منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية كان قد انطلق في نوفمبر 2008 بهدف نقل تجارب وإنجازات الجهات الحكومية وفرق العمل والمشاريع والمبادرات والموظفين الذين فازوا بجوائز فئات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز إلى الجمهور حيث يستضيف المنتدى الفائزين في فئات البرنامج ضمن الدورات السابقة لجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز لمناقشة مشاريعهم ومبادراتهم الحكومية المتميزة مع الحضور.

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