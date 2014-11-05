أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة عن عمر جابر: لا توجد عقوبة إسمها ' شطب '

Google+ Print
اتحاد الكرة عن عمر جابر: لا توجد عقوبة إسمها ' شطب ' اتحاد الكرة عن عمر جابر: لا توجد عقوبة إسمها ' شطب '

هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لاعبه عمر جابر بالشطب من سجلات اتحاد الكرة، فهل يستطيع ذلك؟ أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد يوضح.

عمر جابر أجرى حوارا مطولا مع إحدى الصحف المصرية، أكد فيها انتمائه لمجموعة أولتراس وايت نايتس المعارضة لمرتضى منصور، مما أغضب الأخير وتوعد لاعبه بالشطب.

وقال أحمد مجاهد لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "لا توجد عقوبة إسمها شطب في لوائح اتحاد الكرة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

طالع || بالفيديو - قصة عمر جابر .. الناشيء والمشجع والعاطفي

وأضاف "أقصى عقوبة هي الإيقاف لمدة عام أو أثنين وهذه تكون لأسباب غير أخلاقية، مثل التلاعب في المباريات والرشوة".

وأتم مجاهد "الأمر أيضا لا يكون عشوائيا، بل لابد من وجود دلائل وإثباتات لكي يتم توقيع عقوبة الإيقاف لمدة طويلة".

شاهد || مرتضى منصور: عمر جابر لن يلمس الكرة مجددا .. وينتمي لتنظيم إرهابي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات