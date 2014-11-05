اتحاد الكرة عن عمر جابر: لا توجد عقوبة إسمها ' شطب '

هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لاعبه عمر جابر بالشطب من سجلات اتحاد الكرة، فهل يستطيع ذلك؟ أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد يوضح.

عمر جابر أجرى حوارا مطولا مع إحدى الصحف المصرية، أكد فيها انتمائه لمجموعة أولتراس وايت نايتس المعارضة لمرتضى منصور، مما أغضب الأخير وتوعد لاعبه بالشطب.

وقال أحمد مجاهد لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "لا توجد عقوبة إسمها شطب في لوائح اتحاد الكرة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

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وأضاف "أقصى عقوبة هي الإيقاف لمدة عام أو أثنين وهذه تكون لأسباب غير أخلاقية، مثل التلاعب في المباريات والرشوة".

وأتم مجاهد "الأمر أيضا لا يكون عشوائيا، بل لابد من وجود دلائل وإثباتات لكي يتم توقيع عقوبة الإيقاف لمدة طويلة".

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