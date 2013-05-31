بالأسماء .. ضحايا حادث الأتوبيس السياحي في سانت كاترين جنوب سيناء

لقى اربعة سائحين مصرعهم واصيب 22 اخرين اثر انقلاب اتوبيس سياحي بمدينة سانت كاترين بعد انفجار الاطار الأمامي والخلفي، و كان مدير امن جنوب سيناء محمود الحفناوي قد تلقي بلاغا يفيد انقلاب الاتوبيس السياحي 5237 ص.ق.م امام مقام النبي صالح بمدينة سانت كاترين كان يستقله40 سائحا مكسيكيا واسفر الحادث عن وفاة اربعة سياح تحول ثلاثة منهم الى اشلاء نتيجة احتراق الاتوبيس وتوفى سائح فور وصوله مستشفى دهب والسائح المتوفى لورديس استبنت 52.

واصيب كلا من سمير محمد عبد السلام سائق الاتوبيس و(سيلينا مونوز 38 سنة ) كدمات بالوجة ماريا فرندد 24 سنة جرح بالعين اليمنى و كارمن دومنودز 58 و جرح بفروة الراس و منوز سافيول 30 جرح بفروة الراس 37 جرح بالحاجب الايمن … ماريا ايلينيا 37 سنة جرح بالحاجب الايمن و اندريس مارتينز 66 كدمات بالظهر واشتباه كسر بالساعد الايمن و رجينا فاركيزدا 66 اشتباه كسر فى قاع الجمجمة والعمود الفقرى و ماريا بوسو 40اشتباه كسر يالوجة و مانويل دوليز 55 كدمات بالوجة و جولينا فلندنس 50 سنة جرح بالوجة و اندرياس مولينيز 66 سنة ريجينا سيكنز 66 سحجات و ماريا كارمن 58 جرح قطعي بالراس وكدمات افيثا فران 25 سنة سحجات و سرينا موفز 50 سنة كسر بالحوض وسجحات رافائيل موسيليكا 55 سنة نزيف دموي .. فيولا ديل 50 و لونيتا ثالين 62 كدمات بالصدر وقد تحويل 11 حالة الى مستشفى دهب المركزي لتلقى العلاج وثلاثة الى مستشفى الشرم الدولى وتحويل 3 حالات الى مستشفى سانت كاترين و وقد انتقل فريق من النيابة العامة الى مكان الحادث للتحقيق فيه .