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عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية ينعي ضحايا حادث “البحيرة”

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عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية ينعي ضحايا حادث “البحيرة” عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية ينعي ضحايا حادث “البحيرة”

نعى محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية أهالي ضحايا الحادث الأليم، الذى وقع صباح اليوم بمحافظة البحيرة، والذى أسفر عن مصرع أطفال فى عمر الزهور من تلاميذ مدارس الأورمان الفندقية جراء اصطدام أتوبيس المدرسة بثلاث سيارات أخرى بينهم سيارة تريلا محملة بالبنزين، مما أدى إلى استشهاد ١8 طالبا وإصابة 18 آخرين بينهم حالات خطيرة جدا تم نقلهم لمستشفى دمنهور العام.

كما طالب بمحاسبة المخطئين  فى الحادث الكارثة الكبرى التى تعد من الحوادث القدرية، ودعا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويحتسبهم من الصديقين والشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، و حسبنا الله ونعم الوكيل”.ونطالب بسرعة الكشف عن الحادث.

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