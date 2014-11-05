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جامعة سوهاج تؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء حادثي الجامعة والبحيرة

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جامعة سوهاج تؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء حادثي الجامعة والبحيرة جامعة سوهاج تؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء حادثي الجامعة والبحيرة

أدت الإدارة الجامعية بجامعة سوهاج صلاة الغائب على أرواح الشهداء من بناتهن الطالبات، اللاتي لقوا مصرعهن في الحادث الأليم الذي وقع ظهر الأحد الماضى، وذلك أثناء عودتهن من الجامعة الجديدة عبر طريق الكوامل، وكذلك علي ارواح شهداء حادث اتوبيس مدراس الاورمان بالبحيرة والذي وقع صباح اليوم .

وكان الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس قد شاركوا العاملين في أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء العشرة من طالبات جامعة سوهاج، والطلاب ال 17 الذين راحوا ضحية حادث اتوبيس البحيرة .

وأعرب رئيس الجامعة بعد تأدية الصلاة عن بالغ حزنه وأسفه على هذه الحوادث الأليمة التي تدمي قلوبنا جميعاً، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحتسبهم من الشهداء وأن يدخلهم جنات النعيم.

 

 

 

 

 

 

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