وزير الاستثمار : تشكيل فريق متخصص لتسويق أنشطة ” مصر للسياحة ” عالميًا

قرر يحيى حامد وزير الاستثمار تشكيل فريق ترويجي متخصص لتسويق أنشطة شركة مصر للسياحة عالميا ، على أن يجتمع بصفة مستمرة في الوزارة على مدار الشهر القادم ، وذلك من أجل وضع التصور والإستراتيجية الترويجية للشركة ، ما من شأنه جذب المزيد من العملاء والمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي.

وأعطى الوزير توجيهات عاجلة للهيئة العامة للاستثمار من أجل الترويج لأنشطة ومقومات الشركة ، بهدف إيجاد المستثمرين الجادين الراغبين في التعاون مع الشركة بمختلف الخدمات التي تقدمها .

وأكد حامد ، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة شركة مصر للسياحة ، بمقر الشركة، ضرورة التوجيه لمختلف الشركات القابضة ، بهدف قيام شركات قطاع الأعمال بمساندة بعضها البعض ، وذلك من خلال إعطاء الأولوية دائما في تبادل الخدمات بين الشركات التابعة لها ، ومن ثم دوران المال داخل محفظة الشركات القابضة من خلال تكثيف نشاطها البيئي ، بما يحقق الربح لمختلف الأطراف.

وأشار إلى أنه يجب العمل على حسن استغلال الأصول الثابتة للشركات ، بما يساعد على ضخ بعض الأموال اللازمة والتي تساعد على تعويض المصروفات بها .

وأكد ضرورة استعادة القطاع السياحي بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لسابق نشاطه وقدراته التنافسية بين مختلف الشركات العالمية.

وقال إن الوزارة تقدم دعمها الكامل لقطاع السياحة والفندقة، كأحد القطاعات الإنتاجية والخدمية المهمة ضمن منظومة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك من أجل تحقيق هذا القطاع للنجاح والمكاسب المالية والمهنية التي تتماشى والمقومات المتنوعة والواعدة المعروفة لمصر في هذا المجال.

واستمع إلى عرض تقديمي موجز حول نشاط الشركة، والأداء المالي والإنتاجي لها، كما ناقش مع المجلس المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة والتي نتج عنها تحقيق بعض الخسائر وضعف الأرباح على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تتمثل هذه التحديات في الزيادة الكبيرة بحجم الموارد البشرية، وتقادم أسطول النقل السياحي، مع انخفاض القدرة التمويلية الذاتية للشركة، وضعف قدراتها التنافسية مقارنةً بشركات القطاع الخاص، ووقف منح الشركة التصريح اللازم لحجز تذاكر الطيران أو الحق في الحصول على تأشيرات الحج كما كان معمولا به من قبل، مما قلص من العوائد المالية للشركة وأسهم بدوره في ارتفاع حجم المصروفات بشكل يفوق الواردات.

وأشار إلى ضرورة وضع إستراتيجية وخطة عمل متكاملة للشركة، تستعرض خلالها مخططاتها للعمل وآليات التغلب على مشكلاتها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إعداد خطة تسويق متكاملة للشركة من أجل إيجاد أدوات جذب استثماري وتمويلي يساعد على زيادة أرباح الشركة.

كما شدد وزير الاستثمار على ضرورة العمل على جذب مزيد من الوفود السياحية من دولة العراق الشقيق وإقليم كردستان، بهدف فتح آليات جذب سياحي للشركة هناك، مع ضرورة فتح أسواق جديدة بدول الاتحاد السوفييتي القديم، مثل لادفيا وأستونيا، وذلك بهدف تنويع الوفود والجنسيات السياحية القادمة لمصر، والاستفادة من القدرة والنشاط السياحي الخارجي لهذه الدول، بما يعود بالنفع على الشركة وعلى القطاع السياحي المصري بأكمله.

وفي سياق متصل، لفت حامد إلى إمكانية دخول شركة مصر للسياحة في شراكات مع تركيا في مجال الأتوبيسات السياحية، ما من شأنه تدعيم وتطوير الأسطول السياحى للشركة، والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال.

وأعلن خلال اللقاء عن تشكيل لجنة دائمة تضم كلا من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الطيران وشركة مصر للطيران بالإضافة إلى شركة مصر للسياحة، وذلك للتنسيق من أجل دعم الشركات السياحية التابعة للدولة في مواجهة تغيرات السوق واحتدام المنافسات الخارجية.

كما أعلن قيامه بعرض مقترح وإمكانية إعادة التصريح لشركة مصر للسياحة بحجز تذاكر الطيران وكذلك مناقشة حقها في الحصول على عدد من تأشيرات الحج كما كان معمولا به من قبل، وذلك أمام مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء المقبل.

وقد قام وزير الاستثمار في نهاية زيارته للشركة بتفقد العمل داخل إدارات ومكاتب الشركة ، حيث استمع إلى مقترحات العاملين، وطمأنهم على الاتفاق مع إدارة الشركة على إعداد تصور متكامل لكيفية تطوير أداء الشركة وخروجها من أزمتها المالية الحالية، والذي من المقرر البدء في تنفيذه مطلع شهر يوليو المقبل.

أ.ش.أ