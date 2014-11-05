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ترقيات وتعيينات جديدة فى جامعة المنوفية

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ترقيات وتعيينات جديدة فى جامعة المنوفية ترقيات وتعيينات جديدة فى جامعة المنوفية

وافق مجلس جامعة المنوفية فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور معوض الخولى على تعيين وترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس فى كافة التخصصات.

ووافق على التعيين فى وظيفة أستاذ لكلًا من: سمر جابر سليمان “قسم الطب الطبيعى والتأهيل”، هيام عبد السميع عياد “الباثولوجيا”، محمد محمد خليل “أمراض النساء والتوليد”كلية الطب، علا يوسف عبد الله “الملابس والنسيج” الاقتصاد المنزلى، يحيى عبد المنعم عبد الهادى “علوم الاقتصاد المنزلى” التربية النوعية، البدراوى على أبو النصر “الانتاج والتصميم الميكانيكى” الهندسة.

وفى وظيفة أستاذ مساعد لكل من: محمود موسى الحبشى “الأمراض الصدرية” الطب، منال عبد الرؤوف عبد المجيد “مبيدات الآفات” لزراعة، أحمد صالح أحمد ” الاقتصاد” الحقوق، فهمى فهيم عسل “الهندسة المدنية”الهندسة.

وفى وظيفة مدرس لكل من: شيماء محمد مطاوع “الفسيولوجيا” الطب، طه عبد المهيمن حميدة “الفيزيقا والرياضيات الهندسية” الهندسة الالكترونية.

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