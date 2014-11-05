أوباما يدعو الحزبين الديمقراطى والجمهورى للاجتماع لرسم المسار المستقبلى للبلاد

دعا الرئيس الأمريكى باراك أوباما زعماء الحزبين الديمقراطى والجمهورى إلى الاجتماع يوم الجمعة المقبل لمحاولة رسم المسار المستقبلى للبلاد عقب انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى.

> وذكرت شبكة “سى ان ان” الأمريكية اليوم الاربعاء انه من المنتظر ان يصدر أوباما بيانا حول الانتخابات فى وقت لاحق اليوم، وذلك بعد أن فاز الجمهوريون بأغلبية المقاعد فى الكونجرس، حيث حصدوا 52 مقعدا بمجلس الشيوخ و241 مقعدا بمجلس النواب.

يشار الى ان عددا كبيرا من الشباب الامريكى عزف عن المشاركة فى عملية التصويت حيث بلغت نسبة الناخبين فوق ٦٠ عاما 37 بالمائة من إجمالى عدد من أدلوا بأصواتهم، بينما اقتصرت نسبة مشاركة الشباب تحت ٣٠ عاما على ١٢ بالمائة فقط.

أ ش أ