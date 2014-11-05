إخلاء سبيل 3 مراسلين بشبكة يقين أتهمهم محافظ المنيا بالإنتماء لتنظيم الإخوان

قال محمد الحمبولى المحامي ومدير مركز الحريات والحصانات بالمنيا، أن نيابة بندرالمنيا، أخلت سبيل كل من، مؤمن ماهر، وعمر فتحى، وأحمد فتحى، مراسلين وصحفيين، مؤكداً أنهم قدموا للنيابة خطابات واردة من شبكة يقين الأخبارية تفيد أنهم حضروا إلى محافظ المنيا بهدف إجراء حوار، بعد أخذ ميعاد مسبق، وموافقة المحافظ على إجراء الحوار، إلا أنهم فور حضورهم أتهمهم المحافظ أنهم عناصر تعمل لحساب شبكة داعمة للإخوان، وبناءاً علي هذه الخطابات أخلت النيابة العامة سبيلهم بدون ضمان مالي في المحضر رقم 11411 إدارى قسم المنيا.

وقال مؤمن ماهر، عقب إخلاء سبيله، أنه أبلغ المحافظ قبل إجراء الحوار معه بأنه من قناة يقين وقدم وفريق العمل مايثت ذلك، وأبدي دهشته من تصرف المحافظ الغريب، خاصة وأنه واجه وفريق العمل معاملة سيئة داخل مبني الديوان العام للمحافظة، وتم إستدعاء الشرطة وأحتجازه مع مسلجين الخطر بالقسم.

وكان محافظ المنيا، قد أستدعي رجال الأمن، للقبض علي 3 مراسلين وصحفيين بزعم إنتمائهم إلى جماعه الإخوان، وأنتحالهم صفة صحفيين بهدف إجراء حوار تليفزيونى معه حول إنجازات المحافظة.

وإستنكر مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، قيام محافظ المنيا بإستدعاء الشرطة لمؤمن طاهر مراسل شبكة يقين الإخبارية بدعوى إنتحاله صفة صحفي ومراسل قناة، وذلك رغم علم المحافظ بأنه مراسل لقناة يقين الأخبارية، وتقديمه كارنيه وجواب من جهه العمل بمأموريته لإجراء لقاء مع المحافظ.