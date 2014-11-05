إستعدادا للشتاء..الجيزة تجهز 44 سيارة شفط مياه وخط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين

حددت محافظة الجيزة مهلة أسبوعين إعتباراً من اليوم الأربعاء لرؤساء الأحياء للإنتهاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وقطاع الصرف الصحى فى تطهير بالوعات الأمطار بالشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى وإعادة صيانتها وربطها بأقرب شبكة للصرف الصحى .

> وطالب الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بتطهير مخرات السيول من الحشائش حتى تكون جاهزة للأمطار، وعدم تضرر القرى خاصة الصف وأطفيح.

> جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده المحافظ لإستعراض إجراءات المحافظة لإستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .

> وأضاف أنه سيتم التركيز على المناطق التى تشهد تجمعات المياه أهمها مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وجامعة الدول العربية ومحور صفط اللبن من جهة شارع السودان وميدان لبنان وكوبرى فيصل وكوبرى الجيزة والطريق الدائرى ” اللبينى” وكوبرى العمرانية .

> من جانبه قال عزت الخرصة رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة أنه تم تجهيز 44سيارة شفط المياه تابعة للأحياء وهيئة النظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وأصبحت جاهزة للتحرك وقت الطلب .

> كما تم إنهاء أعمال الصيانة لمواتير شفط المياه بالأنفاق وتجهيز غرفة عمليات بالهيئة لتلقى بلاغات المواطنين إضافة للخط الساخن للمحافظة 114 وهيئة النظافة 16809 .