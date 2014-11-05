أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. قتيلان وإصابات في عملية دهس إسرائيليين بالقدس المحتلّة

Google+ Print
بالصور.. قتيلان وإصابات في عملية دهس إسرائيليين بالقدس المحتلّة بالصور.. قتيلان وإصابات في عملية دهس إسرائيليين بالقدس المحتلّة

 

 

قتل إسرائيليان وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة في عملية “دهس” نفذها شاب فلسطيني ظهر اليوم في مدينة القدس المحتلّة.

وذكر موقع “0404″ العبري أن عملية الدهس وقعت في مكانين، وأسفرت عن مقتيل إسرائيليين وإصابة 6 آخرين على الأقل من بينها إصابات في حالة الخطر الشديد، من بينهم جنود ورجال أمن إسرائيليين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت الشاب “إبراهيم العكاري” منفذ العملية، وهو من سكان “حي شعفاط” بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب موقع “يديعوت أحرونوت” فإن منفذ عملية الدهس كان يقود سيارة تجارية من نوع “تندر” في منطقة الشيخ جراح في مفرق “شمعون هتصديق”، حيث دهس المستوطنين والسيارات الأخرى، ومن ثم ترجل من سيارته وهاجم المستوطنين بقضيب حديدي إلى أن تم قتله من قبل جنود الاحتلال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا