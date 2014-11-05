بالصور.. قتيلان وإصابات في عملية دهس إسرائيليين بالقدس المحتلّة

قتل إسرائيليان وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة في عملية “دهس” نفذها شاب فلسطيني ظهر اليوم في مدينة القدس المحتلّة.

وذكر موقع “0404″ العبري أن عملية الدهس وقعت في مكانين، وأسفرت عن مقتيل إسرائيليين وإصابة 6 آخرين على الأقل من بينها إصابات في حالة الخطر الشديد، من بينهم جنود ورجال أمن إسرائيليين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت الشاب “إبراهيم العكاري” منفذ العملية، وهو من سكان “حي شعفاط” بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب موقع “يديعوت أحرونوت” فإن منفذ عملية الدهس كان يقود سيارة تجارية من نوع “تندر” في منطقة الشيخ جراح في مفرق “شمعون هتصديق”، حيث دهس المستوطنين والسيارات الأخرى، ومن ثم ترجل من سيارته وهاجم المستوطنين بقضيب حديدي إلى أن تم قتله من قبل جنود الاحتلال.