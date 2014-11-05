بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يزور مصابة بحادث الكوامل بعد نقلها للمستشفى الجامعي

قام الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط ، صباح اليوم ، بزيارة إلى مستشفى أسيوط الجامعى للإطمئنان على الحالة الصحية لإحدى طالبات جامعة سوهاج والمصابة بحادث الكوامل والتى تم نقلها مساء أمس الى المستشفى.

استمع رئيس الجامعة لشرح طبى مفصل من الأخصائيين بقسم العناية المركزة بوحدة الإصابات عن حالة الطالبة التى تعانى من عدة كسور متفرقة بالجسم وتخضع لملاحظة دقيقة لحين إجراء الجراحات اللازمة لها ، كما أكد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات الطبية وسبل الرعاية الصحية التى تضمن علاج الطالبة على النحو الأمثل.

رافق رئيس الجامعة فى الزيارة الدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن صلاح نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على كلية الطب والمستشفيات الجامعية، والدكتور رأفت السكرى مدير المستشفيات الجامعية ، والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية بالمستشفى ، والدكتور محمد عبد اللطيف رئيس وحدة العناية المركزة ، ومحمود شاكر أمين عام الجامعة.