رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لكلية الآداب

افتتح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية المؤتمر العلمى الرابع لكلية الأداب، الذى يستمر من 4-6 نوفمبر الحالى، بمشاركة الدكتور محمد سليمان نائب وزير الرى والموارد المائية، وعدد من الأساتذة والباحثين والخبراء.

ألقى الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة كلمة فى الجلسة الإفتتاحية تناول فيها أهمية المزاوجة بين الهوية والتنمية المستدامة، بإعتبار أن سمات الهوية بالنسبة للفرد والمجتمع تمثل المحور الرئيسى فى الإنطلاق نحو التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات، مطالباً الأساتذة والمتخصصين في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية بمراجعة وتطوير الخطط البحثية لتواكب احتياجات المجتمع والمشكلات الميدانية.

كما ألقت الدكتورة هويدا عزت رئيس المؤتمر والقائم بعمل عميد الكلية كلمة أكدت فيها على دور العلوم الإنسانية والإجتماعية فى خطط التنمية المحلية.

يناقش المؤتمر على مدار جلساته الأربعة 15 بحثا متخصصاً تناقش هوية مصر ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة ، كما تتناول بعض البحوث مجالات التنمية فى محور قناة السويس ومنطقة سيناء.