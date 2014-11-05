أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لكلية الآداب

Google+ Print
رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لكلية الآداب رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لكلية الآداب

الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية

افتتح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية المؤتمر العلمى الرابع لكلية الأداب، الذى يستمر من 4-6 نوفمبر الحالى، بمشاركة الدكتور محمد سليمان نائب وزير الرى والموارد المائية، وعدد من الأساتذة والباحثين والخبراء.

ألقى الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة كلمة فى الجلسة الإفتتاحية تناول فيها أهمية المزاوجة بين الهوية والتنمية المستدامة، بإعتبار أن سمات الهوية بالنسبة للفرد والمجتمع تمثل المحور الرئيسى فى الإنطلاق نحو التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات، مطالباً الأساتذة والمتخصصين في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية بمراجعة وتطوير الخطط البحثية لتواكب احتياجات المجتمع والمشكلات الميدانية.

كما ألقت الدكتورة هويدا عزت رئيس المؤتمر والقائم بعمل عميد الكلية كلمة أكدت فيها على دور العلوم الإنسانية والإجتماعية فى خطط التنمية المحلية.

يناقش المؤتمر على مدار جلساته الأربعة 15 بحثا متخصصاً تناقش هوية ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة ، كما تتناول بعض البحوث مجالات التنمية فى محور قناة السويس ومنطقة سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  