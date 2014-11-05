مصر تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للدول “النامية الحبيسة”

يشارك السفير حمدي سند نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول الدول النامية الحبيسة الذي يختتم أعماله اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة رؤساء النمسا و جورجيا ومونتنيجرو ولاوس ورؤساء الوزراء في كل من إثيوبيا والأردن وليسوتو والسنغال وزامبيا بالإضافة لعدد من الوزراء ونواب الوزراء.

> يهدف المؤتمر لدعم الدول النامية الحبيسة في مواجهة التحديات الناشئة عن عدم امتلاكها موانئ بحرية وضرورة تطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والنقل بما يمكنها من المشاركة بفعالية في التجارة العالمية، وتأتي المشاركة المصرية في المؤتمر للتأكيد على الاهتمام المصري بقضايا تلك الدول الحبيسة خاصة الدول الأفريقية ودول حوض النيل حيث توجد 16دولة إفريقية حبيسة 5 منها من دول حوض النيل.