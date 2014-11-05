النقض ترفض وقف تنفيذ الحكم على 21 متهم باقتحام أبراج “النايل سيتي”

قضت محكمة النقض بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برفض الطلب بوقف تنفيذ الحكم على 21 متهم باقتحام ابراج النايل سيتى، كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف، اصدرت الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا اقتحام “أبراج النايل سيتى”، وقضت بالسجن المؤبد لـ2 من المتهمين، والسجن 10 سنوات لـ7متهمين، والسجن 7 سنوات لـ22 متهما، وبراءة 22 أخرين.

ويذكر أن قضية أبراج النايل سيتى، متهم فيها 51 شخصًا بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات لاقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إداراتها.