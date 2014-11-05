بعد حادثتي سوهاج والبحيرة.. الداخلية تعلن عن ضبط 130 ألف مخالفة مرورية

تمكنت الإدارة العامة للمرور خلال شهر أكتوبر من ضبط “130797″ مخالفة مرورية على الطرق السريعة من بينها “22148″ مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وضبط “436″ حالة قيادة تحت تأثير المخدر من “1296″ حالة تم فحصها، و “67″ حالة سير عكس الاتجاه، و”106″ سيارة مخالفة لشروط الترخيص.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها على الطرق السريعة للتصدي للمخالفات المرورية التى تهدد سلامة وأمن المواطنين، كما تهيب بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

يُذكر أن هناك حادثتي سير قد وقعا هذا الأسبوع في سوهاج والبحيرة أسفرا عن وفاة ما يقرب من 35 تلميذ.