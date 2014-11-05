أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بعد حادثتي سوهاج والبحيرة.. الداخلية تعلن عن ضبط 130 ألف مخالفة مرورية

Google+ Print
بعد حادثتي سوهاج والبحيرة.. الداخلية تعلن عن ضبط 130 ألف مخالفة مرورية بعد حادثتي سوهاج والبحيرة.. الداخلية تعلن عن ضبط 130 ألف مخالفة مرورية

الداخلية

تمكنت الإدارة العامة للمرور خلال شهر أكتوبر من ضبط “130797″ مخالفة مرورية على الطرق السريعة من بينها “22148″ مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وضبط “436″ حالة قيادة تحت تأثير المخدر من “1296″ حالة تم فحصها، و “67″ حالة سير عكس الاتجاه، و”106″ سيارة مخالفة لشروط الترخيص.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها على الطرق السريعة للتصدي للمخالفات المرورية التى تهدد سلامة وأمن المواطنين، كما تهيب بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

يُذكر أن هناك حادثتي سير قد وقعا هذا الأسبوع في سوهاج والبحيرة أسفرا عن وفاة ما يقرب من 35 تلميذ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا