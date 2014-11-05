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شركاء من أجل الوطن: 90 % من سائقى النقل يتعاطون المخدرات

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شركاء من أجل الوطن: 90 % من سائقى النقل يتعاطون المخدرات شركاء من أجل الوطن: 90 % من سائقى النقل يتعاطون المخدرات

 

صموئيل العشاي

دعت حركة شركاء من أجل الوطن إلي الضرب بيد من حديد علي سائقي السيارات النقل والآجرة بعد حادث اليوم الذي راح ضحيته 18 قتيل و 18 مصاب، أثر حادث مصادمة وقعت  اليوم بين اربع سيارات فى محافظة البحيرة.

وطالب صموئيل العشاي المتحدث الاعلامى للحركة، بتشديد الرقابه علي السائقين الذين أثبتت إحدى الدراسات أجراها مركز بحثي، علي عينه عشوائية على عدد 2000 سائق يحملون رخص قيادة، وجاءت النتيجة أن 90 % منهم يتعاطون المخدرات أثناء قيادة السيارات.

وأكد العشاي علي أهمية إجراء تحليل مخدرات لسائقي النقل والاتوبيس والسيارات الكبيرة، بشكل شبه دورى وتكون الحملات مفاجأة على الطرق الصحراوية والسريعه للحد من دماء الاسفلت.

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