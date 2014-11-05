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إضراب التمريض بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية يمنع استقبال مصابي حادث البحيرة

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إضراب التمريض بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية يمنع استقبال مصابي حادث البحيرة إضراب التمريض بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية يمنع استقبال مصابي حادث البحيرة

صورة ارشيفية

تسبب أضراب أطقم التمريض بالمستشفي الرئيسي الجامعي بالإسكندرية ، في تأخر إلغاء الحالات المصابة من حادث مدرسة الأورمان بالبحيرة والمصابة بحروق ، وأغلاق قسم الأستقبال والحروق بالمستشفي.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق خليفة نائب مدير المستشفي الرئيسي الجامعي بالإسكندرية، أن المستشفي لم تستقبل حتى الآن أي حالات من حادث أتوبيس مدرسة الأورمان، بسبب وجود إضراب أطقم التمريض ووقف العمل بقسم الأستقبال.

وأشار إلى أنه قام بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة وغرفة الطوارئ ومدير مرفق الإسعاف، لاستقبال الحالات الحروق كاملة بمستشفي رأس لتين وأبوقير، بالإضافة لمستشفي طوارئ سموحة، مؤكدا أنه حتى الآن لم تستقبل المستشفيات أي حالات من مصابي حادث تصادم البحيرة الذي أسفر عن مصرع 18 طالبا وإصابة 16 آخرين.

وعلى الجانب الأخر كشف مصدر بمحافظة الإسكندرية عن نقل مصابي الحادث،إلى مستشفى القوات المسلحة بدلا من مستشفيات الجامعة والصحة.

وكان العشرات من العاملين وأعضاء هيئة التمريض بالمستشفى الميرى قد نظموا إضرتبا مفتوحا عن العمل صباح اليوم إحتجاجا على عدم صرف حوافزهم والأجر الإضافى .

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