ننشر التقرير الطبى لحالة مصابي حادث أتوبيس البحيرة بمستشفى دمنهور

حصلت وكالة «ONA»، على التقرير الطبى الخاص بحالة الطلاب المصابين، في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، أمام قرية عزبة المفتى التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وأسفر عن احتراق أتوبيس تابع لمدرسة الأورمان الثانوية بالإسكندرية، وتفحم جثث 18 طالبًا وإصابة 18 آخرين.

والمصابون هم: محمود شوقي، نصر مصطفى عبد الحميد، محمد عبد الله فليفل، أشرف محمد الشيخ، محمود محمد بلبع، هدير أحمد عمارة، عيد محمود عمر، محمد فاروق، هبة السيد، محمد علاء مطر، مينا جمال يونس، محمد رضا عبد العظيم، إسلام حامد، رفيق حسام، أحمد أمين، إبراهيم ابرهيم.