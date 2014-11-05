أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ننشر التقرير الطبى لحالة مصابي حادث أتوبيس البحيرة بمستشفى دمنهور

Google+ Print
ننشر التقرير الطبى لحالة مصابي حادث أتوبيس البحيرة بمستشفى دمنهور ننشر التقرير الطبى لحالة مصابي حادث أتوبيس البحيرة بمستشفى دمنهور

 

حصلت وكالة «ONA»، على التقرير الطبى الخاص بحالة الطلاب المصابين، في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، أمام قرية عزبة المفتى التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وأسفر عن احتراق أتوبيس تابع لمدرسة الأورمان الثانوية بالإسكندرية، وتفحم جثث 18 طالبًا وإصابة 18 آخرين.

والمصابون هم: محمود شوقي، نصر مصطفى عبد الحميد، محمد عبد الله فليفل، أشرف محمد الشيخ، محمود محمد بلبع، هدير أحمد عمارة، عيد محمود عمر، محمد فاروق، هبة السيد، محمد علاء مطر، مينا جمال يونس، محمد رضا عبد العظيم، إسلام حامد، رفيق حسام، أحمد أمين، إبراهيم ابرهيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا