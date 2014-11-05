جنايات سوهاج تستأنف قضية اتهام 21 شخص من عائلتين بالقتل العمد وإتلاف ممتلكات

تستأنف محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، قضية اشتباكات عائلتى النحلات والشيمى بقرية برديس بمركز البلينا، بالأسلحة الآلية والمقيدة برقم 2068 لسنة 2013 والمتهم فيها 21 شخص من العائلتين، منهم شخص محبوس، و20 هاربين بتهم القتل العمد وإحراق المحلات وتوقف حركة القطارات وقطع الكهرباء.

تعود أحدث الواقعة إلى عام 2013 عندما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من نقطة شرطة برديس دائرة مركز البلينا يفيد تجدد الاشتباكات بين عائلتى النحيلة والشيمى ووقوع قتلى، وتمت السيطرة على القتال الدائر بين الطرفين، وتبين أن عددًا من أفراد عائلة النحيلة تربص لأحد أفراد عائلة الشيمى، وأطلقوا عليه وابلًا من النيران فلقى مصرعه فى الحال، وإثر ذلك دارت معركة بين الطرفين استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة، نتج عن اشتباكات العائلتين مصرع 3 أخرين، وكان القتال قد تسبب فى إيقاف حركة القطارات لمدة 3 ساعات، كما انقطعت الكهرباء عن القرية، بسبب قطع خطوط الكهرباء.

يذكر أن العائلتين دارت بينهما أكثر من مشاجرة سابقة بالأسلحة الآلية، لقى فيها شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، وكانت محكمة الجنايات قد قضت فى أحكام سابقة بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد و5 سنوات لـ 4 متهمين وبراءة 21 آخرين.