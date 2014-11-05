محافظ أسيوط ينعي طلاب حادث البحيرة ويتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا

نعى اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط أسر طلاب محافظة البحيرة الذين راحوا ضحية حادث التصادم المؤلم ، صباح اليوم الأربعاء ، بين 4 سيارات بينهم تريلة محملة بالبنزين وأتوبيس تابع لمدراس الأورمان الفندقية بالعجمي بالطريق الزراعى السريع بمحافظة البحيرة بالقرب من قرية أنور المفتى دائرة مركز أبوحمص اتجاه الإسكندرية ؛ ما أسفر عن تفحم الأتوبيس وحوالي 18 طالب وإصابة 18 آخرين بينهم حالات خطيرة.

وأعرب المحافظ عن بالغ الحزن والأسى لهذا الحادث الأليم، مقدماً خالص تعازية لأسر المتوفين وأن يلهم أُسرهم الصبر والسلوان وأهالي محافظة البحيرة وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين سائلاً الله أن يتغمد الطلاب بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته وأن يدخلهم فى زمرة الشهداء.

وطالب حماد أسر الشهداء أن يصبروا ويتحملوا المصائب الذي تحلوا به في المصيبة التي آلمت بهم، مؤكداً على أن الألم يصنع الرجال ويشد من أزرهم ، موضحاً أن الحكومة الحالية سوف تعمل على تدارك أخطاء الماضي رغم كثرتها وأنها لن تتأخر فى تلبية أي مطلب لأسر الطلاب الشهداء وسوف تدعمهم دائماً وتحرص على رعايتهم.