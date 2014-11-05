إضراب التمريض بمستشفى «الجامعي» يمنع استقبال حالات «أتوبيس البحيرة»

قال الدكتور طارق خليفة، القائم بأعمال مدير المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية، إن إضراب أطقم التمريض بالمستشفى حاليًا، تسبب في عدم استقبال الحالات المصابة من حادث مدرسة الأورمان بالبحيرة والمصابة بحروق، وإغلاق قسمي الاستقبال والحروق.

وأضاف «خليفة» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن المستشفى لم يستقبل حتى الآن أي حالة من حادث أتوبيس مدرسة الأورمان، بسبب وجود إضراب أطقم التمريض ووقف العمل بقسم الاستقبال.

وأوضح أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة، وغرفة الطوارئ، ومدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، لاستقبال حالات الحروق الكاملة بوحدة الحروق في مستشفيي «رأس التين وأبوقير»، والحالات البسيطة في مستشفى «طوارئ سموحة»، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تستقبل المستشفيات أي حالات من مصابي حادث تصادم البحيرة الذي أسفر عن مصرع 18 تلميذًا وإصابة 18 آخرين.