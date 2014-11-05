أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مدينة مصراتة الليبية تستقبل 214 أسرة من نازحي مدينتي بنغازي وتكلا

Google+ Print
مدينة مصراتة الليبية تستقبل 214 أسرة من نازحي مدينتي بنغازي وتكلا مدينة مصراتة الليبية تستقبل 214 أسرة من نازحي مدينتي بنغازي وتكلا

قال عياد محمد عياد مديرعام الشئون الاجتماعية بمدينة مصراتة الليبية ، إن المدينة استقبلت أكثر من 114 أسرة من النازحين من مدينتي بنغازي وككلا جراء الاشتباكات الدائرة هناك.

وأضاف عياد في تصريحات للمراسلين المحليين والاجانب في ليبيا خلال زيارة لهم لمراكز الاجئين بالمدينة اليوم ، إن مديرية الشئون الاجتماعية بالمدينة قامت على الفور بإعداد استراحات شركة الحديد والصلب وشاطئ الأمان لاستقبال أكثر من 6000 شخص من النازحين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأوضح أن أبناء النازحين بمراحل التعليم المختلفة التحقوا بكافة المدارس بالمدينة وبداوا مزاولة دراستهم بمدارسهم وكلياتهم دون وجود أي معوقات.
> ونوه بان رجال الاعمال تقدموا بطلبات عبر القنوات الرسمية من أجل التقدم بمساعدات للنازحين ، لافتا أن كافة أمور الأجئين تسيير بصورة طبيعية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا