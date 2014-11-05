مدينة مصراتة الليبية تستقبل 214 أسرة من نازحي مدينتي بنغازي وتكلا

قال عياد محمد عياد مديرعام الشئون الاجتماعية بمدينة مصراتة الليبية ، إن المدينة استقبلت أكثر من 114 أسرة من النازحين من مدينتي بنغازي وككلا جراء الاشتباكات الدائرة هناك.

وأضاف عياد في تصريحات للمراسلين المحليين والاجانب في ليبيا خلال زيارة لهم لمراكز الاجئين بالمدينة اليوم ، إن مديرية الشئون الاجتماعية بالمدينة قامت على الفور بإعداد استراحات شركة الحديد والصلب وشاطئ الأمان لاستقبال أكثر من 6000 شخص من النازحين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأوضح أن أبناء النازحين بمراحل التعليم المختلفة التحقوا بكافة المدارس بالمدينة وبداوا مزاولة دراستهم بمدارسهم وكلياتهم دون وجود أي معوقات.

> ونوه بان رجال الاعمال تقدموا بطلبات عبر القنوات الرسمية من أجل التقدم بمساعدات للنازحين ، لافتا أن كافة أمور الأجئين تسيير بصورة طبيعية.

أ ش أ