أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المفتي: ضحايا حادث البحيرة “شهداء علم” وأدعو لصلاة الغائب على أرواحهم

Google+ Print
المفتي: ضحايا حادث البحيرة “شهداء علم” وأدعو لصلاة الغائب على أرواحهم المفتي: ضحايا حادث البحيرة “شهداء علم” وأدعو لصلاة الغائب على أرواحهم

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

نعى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية شهداء حادث أتوبيس طلاب المدارس الذى شهدته محافظة البحيرة صباح اليوم والذي أدى لتفحم أتوبيس مدارس يستقله طلاب بالقرب من قرية أنور المفتى باتجاه الإسكندرية، بعد اصطدامه بسيارة محملة بالبنزين، ما أسفر عن تفحم 17 طالبا وإصابة 15 .

ووجه مفتى الجمهورية فى بيانه، خالص تعازيه لأسر الشهداء، قائلا هم شهداء علم، مطالبًا بسرعة التحقيق فى هذه الحادثة وتقديم من تسبب فى ذلك للمحاكمة فى أسرع وقت ممكن، كما دعا مفتى الجمهورية المصريين إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح الطلاب المتوفيين، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة ولأهلهم الصبر والسلوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا