المفتي: ضحايا حادث البحيرة “شهداء علم” وأدعو لصلاة الغائب على أرواحهم

نعى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية شهداء حادث أتوبيس طلاب المدارس الذى شهدته محافظة البحيرة صباح اليوم والذي أدى لتفحم أتوبيس مدارس يستقله طلاب بالقرب من قرية أنور المفتى باتجاه الإسكندرية، بعد اصطدامه بسيارة محملة بالبنزين، ما أسفر عن تفحم 17 طالبا وإصابة 15 .

ووجه مفتى الجمهورية فى بيانه، خالص تعازيه لأسر الشهداء، قائلا هم شهداء علم، مطالبًا بسرعة التحقيق فى هذه الحادثة وتقديم من تسبب فى ذلك للمحاكمة فى أسرع وقت ممكن، كما دعا مفتى الجمهورية المصريين إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح الطلاب المتوفيين، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة ولأهلهم الصبر والسلوان.