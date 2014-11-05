القبض على أعضاء مجلس “النقابة العامة للتدريب والإعلام” بتهمة النصب والإحتيال

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية القبض على أعضاء مجلس إدارة النقابة للتدريب والإعلام بمدينة شبين الكوم، بتهمة تكوين نقابة بأوراق مزورة للنصب على الأهالي، وإيهام المواطنين من خلال مشروع وهمى تحت مسمى “مشروع إسكان الشباب ومحدودى الدخل”.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث الاموال العامة يفيد بقيام كلا من “سعيد العليم عطوة” -42 سنة- مدرس، وزوجته “أسماء محمد بهيج” حاصة على بكالوريوس تجارة وآخرون، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى وأسسوا “النقابة العامة للتدريب والإعلام” للنصب على المواطنين وإيهامه بمشاريع وهمية لمحدودى الدخل، واستغلال النقابة فى الترويج والدعاية له بالصحف القومية وغيرها.

كما قام المتهمون بتنظيم مؤتمر بمدينة شبين الكوم حضره عدد من الشخصيات العامة، بزعم أن الأرض التى سيقام عليها المشروع تم تخصيصها من وزارة الإسكان بدعم من رئيس الوزراء بالإضافة إلى الإعلانات التليفزيونية لجمع مبالغ طائلة لراغبى حجز الوحدات السكنية بالمشروع ، وقيامهم بإيهام المواطنين بالعمل فى مجالات أخرى وإعطاء دورات وشهادات مزورة وجمع مبالغ طائلة من راغبى الحج والوظائف الخالية.

تم ضبط المتهم بمحل إقامته، وبتفتيش مقر النقابة عثر على 3 طابعة ليزر، وعدد من الشهادات المزورة والمختومة بأختام مزورة ودفاتر إيصال استلام نقدية، وماكنية تغليف وقص و7 أختام، وأكلاش مقلدة والعديد من طلبات الحصول على وحدات سكنية بمشروع إسكان محدودى الدخل ونماذج الطباعة الخاصة بالشهادات الحكومية والغير حكومية.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الوقائع السابقة بالإشتراك مع أعضاء مجلس إدارة النقابة، وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر بالواقعة.