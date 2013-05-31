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منظمة الصحة العالمية تعلن عن وفاة ثلاثة سعوديين آخرين بالفيروس التاجي

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منظمة الصحة العالمية تعلن عن وفاة ثلاثة سعوديين آخرين بالفيروس التاجي منظمة الصحة العالمية تعلن عن وفاة ثلاثة سعوديين آخرين بالفيروس التاجي

كتب : رويترز الجمعة 31-05-2013 15:10

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم بسبب الفيروس التاجي الشبيه بفيروس سارز في ، وهو ما يرفع عدد ضحايا الفيروس في العالم إلى 30 شخصا.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية جلين توماس للصحفيين في مؤتمر صحفي في جنيف، إن مسؤولين صحيين سعوديين أبلغوا المنظمة بوجود حالة إصابة جديدة بالفيروس في الأحساء بشرق البلاد، مما يرفع عدد المصابين في العالم إلى 50 مصابا. وقال توماس إن الوفيات الأخيرة جراء المرض وقعت في الأحساء أيضا.

وتفيد بيانات منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن السعودية هي أكثر الدول تأثرا بالفيروس، حيث شهدت 39 إصابة و25 حالة وفاة حتى الآن.

وانتشر الفيروس الذي يمكن أن يسبب السعال والحمى والالتهاب الرئوي من منطقة الخليج إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وأطلقت منظمة الصحة العالمية على الفيروس اسم التهاب الجهاز التنفسي الحاد الشرق أوسطي.

وينتمي هذا الفيروس إلى نفس العائلة الفيروسية التي سببت فيروس سارز، الذي اجتاح العالم عام 2003 وتسبب في وفاة 775 شخصا.

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