«السياحة» تروج للاستثمار في الساحل علي هامش بورصة لندن

بدأ الفريق المصري المشارك في فعاليات بورصة لندن للسياحة في الترويج للاستثمار السياحي في منطقة الساحل الشمالي من خلال اللقاءات التي يعقدها هشام زعزوع وزير السياحة مع صناع القرار السياحي، وكذلك الشخصيات السياسية في المملكة المتحدة.

وقال زعزوع إنه التقى في مقر وزارة الخارجية بلندن وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط Tobias Ellwood، حيث أكد زعزوع على أهمية بريطانيا كسوق سياحي هام بالنسبة لمصر.

وأضاف أن يناير المقبل سيشهد زيارة وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط ووفد رفيع المستوى لزيارة القاهرة وشرم الشيخ ومنطقة الساحل الشمالي وشواطئ البحر المتوسط لتعزيز التعاون البريطاني المصري في أوجه عديدة على رأسها السياحة والاستثمار.

كما أعرب الوزير البريطاني عن اهتمام بريطانيا باستمرار العلاقات الطيبة مع مصر لكونها الدولة المحورية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى ضرورة تعظيم التعاون الوثيق في مجال الاستثمار والسياحة والنقل والتعاون الدبلوماسي والأمن ومكافحة الإرهاب.

وقال الوزير البريطاني بأنه يرى في مصر فرص استثمارية كبيرة، لافتا أنه سيقوم بزيارة مرتقبة إلى مصر في 12 يناير2015 على رأس وفد من أكبر الشركات البريطانية للتباحث حول سبل دعم الاستثمار البريطاني المصري.

وقد أكد الوزير البريطاني على ضرورة مواصلة التعاون الوثيق بين بريطانيا ومصر في مجال تأمين المطارات المصرية خاصة التي يرتادها السياح البريطانيين لرغبتهم الحقيقة في مضاعفة الأرقام من المملكة المتحدة إلى المقاصد المصرية السياحية.