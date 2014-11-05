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السودان يعبر عن ثقته في الوساطة الأفريقية الرامية إلى إنجاح الحوار الوطني

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السودان يعبر عن ثقته في الوساطة الأفريقية الرامية إلى إنجاح الحوار الوطني السودان يعبر عن ثقته في الوساطة الأفريقية الرامية إلى إنجاح الحوار الوطني

الرئيس السودانى عمر البشير

عبرت السودانية عن ثقتها في الوساطة الأفريقية الرامية إلى إنجاح الحوار الوطني والجهود التي تبذلها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.

وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور في تصريح صحفي اليوم عقب لقائه بكل من رئيس الآلية الأفريقية ثامبو مبيكي،وعضو الآلية الرئيس النيجيري الأسبق أبو بكر عبد السلام إنه تم بحث سير عملية الحوار الوطني بالبلاد، ونتائج اجتماع الجمعية العمومية للأحزاب والقوى السياسية مؤخرا.

وعبر غندورعن ثقة السودان في الوساطة الأفريقية الرامية إلى إنجاح الحوار الوطني بالبلاد، مضيفا أنه اطلع على نتائج زيارة أمبيكي الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا بدور أمبيكي في تقريب وجهات النظر مع الحركات المسلحة من أجل إلحاقها بالحوار الوطني.

أ ش أ

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