البابا تواضروس :مصر محمية من الله والوضع في العراق وسوريا خطير

قال البابا تواضروس الثانى إن مصر بلد لها خصوصية، فلقد زارتها العائلة المقدسة السيد المسيح والعذراء ويوسف النجار والمسيح بارك، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ، المسيحية فى مصر قوية لذا فإنك تجد الكنائس مليئة بالمسيحيين أطفال ، شباب ، عائلات ، وأيضاً العلاقة بين الكنيسة والشعب قوية.

واضاف البابا أن مصر تعتبر محمية من الله أما بالنسبة للعراق وسوريا الوضع خطير للغاية ، وعموماً الناس فى الشرق طيبون يميلون إلى السلام والوسطية والعدالة لكن اختلاط الدين بالسياسة خلق حالة صعبة ، أعطيكم مثالا : الدين مثل البيضة و السياسة مثل الحجر وهذا خطير جداً اذا خلطنا الاثنين نخسر الاثنين لكن نستطيع أن نستفيد من كل حاجة منهما أي نستخدم البيضة في الطعام والحجر في البناء اذا لابد أن ألا نخلط الدين بالسياسة.

وتابع البابا فى حديث تليفزيونى على قناة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية : علاقتنا طيبة ونحن نحمل سمات مشتركة فلنا نفس الإسم: تواضروس وثيئودور وهو نفس الإسم لكن لليونان وأنا بابا كنيسة الإسكندرية للكرازة المرقسية وهو بابا الاسكندرية للروم الأرثوذكس فنحن اصدقاء تقابلنا كثيرا في المناسبات لكن حتى الآن لم نتقابل فى الاسكندرية، سأحاول فى المستقبل أن ألتقيه حين اذهب إلى هناك وايضا نتواصل من خلال البعثات التعليمية فارسلنا 3 رهبان حصلوا علي منحة فى اثينا وأيضاً اليونان اعطونا كنائس لنصلي فيها.

> أما عن علاقته بالكنائس الأخرى أشار قداسة البابا: ، فى نوفمبر 2012 و بعد تجليسه بحوالي ثلاثة شهور تم تأسيس مجلس كنائس مصر والذي يتكون من خمس كنائس: الأرثوذكسية والكاثوليكية واليونانية والانجيليكانية والانجيلية ، وتسعى هذه المؤسسة إلى التنسيق والتعاون بين الكنائس واعطي مثال لذلك فقال في اكتوبر الماضى تجمع شباب من هذه الكنائس وقابلتهم وأعطيت محاضرة عن “المسيحية ديانة سماوية”.

> وعن إنطباعاته عن زيارته لروسيا أوضح البابا تواضروس: قبل أن أجئ قرأت بعض الكتب عن روسيا ، وعن الكنيسة الروسية ، وكذلك بعض القصص عن روسيا أعطتنى فرصة المعرفة ولكنها لم تكن كافية ، وحينما جئت إلى هنا وجدت أنه بلد رائع ، خاصة الأديرة الكبيرة ، أديرة كبيرة بها 300 راهبب ، و 1000 طالب لاهوتي وكذلك الكنائس القديمة.

وعن أوضاع الحريات فى مصر أجاب : حينما تقرأ تاريخ العالم تجد الشرق معبد كبير والغرب معمل ، عموماً الشرق مكان ولادة الديانات والفلسفة والقيم وحقوق الإنسان والتقاليد الاجتماعية ووفقاً للمنظمات الدولية هي خارج الحدود و مفتوحة …و العالم الغربى نحت هذه المسميات: الحرية – الديمقراطية – حقوق الإنسان ،هذه الكلمات الجميلة فى معناها ولكن حينما ننظر الي الوضع في مصر نجد أنها تتحقق فالمسلمين والمسيحيين يحترمون هذه القيم .

> البابا تواضروس ناقش كيف تحل مشكلة العالم البعيد عن المسيح أجاب: تحل بالمسيح والانجيل فالمسافة بين الله والانسان البعيد عن الله يحلها الإنجيل والوصايا والتعليم

> وعن الحوار مع الكنيسة الروسية أجاب قداسته : هناك حوار بين الكنائس القديمة الأقباط ، السريان ، الأرمن ، إرتيريا ،الأحباش ،الهند وعلى الجانب الآخر الكنائس البيزنطية وأيضاً هناك حوار مع كنيسة روسيا بدأ منذ 20 سنة ونبحث عن نقاط للحوار عن طبيعة المسيح والإتفاق عليها ، الإتفاق يحتاج إلى شرح ، نشرح حتى نصل إلى إتفاق ، فى رأيي معظم الاختلافات بين الكنائس تأتي نتيجة إختلاف ترجمة المصطلحات من اليونانية إلى اللغات المختلفة ، أى أن الحوار يحتاج إلى المحبة أولا والدراسة .

> وإستطرد قائلا : الحياة الروحية فى الأديرة خصوصاً القديمة والايقونات الكثيرة فنجد حوالي 7000 متر مربع من الأيقونات الموزاييك في كنيسة واحدة وأكثر مشهد أثر في ولمس قلبي هو مقابلة الأطفال البنات اللواتي يتم رعايتهن داخل الدير فقد قضينا وقت جميل معهم وقدموا تسابيح بالروسية و اخذنا صور معهم ، وعن أكثر شيء لفت نظره في روسيا قال قداسته ،أنا راهب فطبيعي ما يلفت نظري هو الأديرة الجميلة جداً مئات الايقونات الكبيرة ، فى مصر الايقونة صغيرة ، وما تأثرت به ايضا هو التقليد المتبع في تلك الاديرة فهي تستقبل الضيوف بالعيش والملح و فى اديرتنا القديمة أى شحص يزور الدير نغسل رجليه.