الحكومة: تنفيذ تكليفات الرئيس في حادث البحيرة.. وتعويضات لأسر الضحايا

نعى مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، شهداء العلم الذين راحوا ضحية الحادث الأليم بمحافظة البحيرة، وقرر تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بإرسال 3 طائرات إسعاف عسكرية إلى موقع الحادث لنقل المصابين لمستشفيات القوات المسلحة، وتوفير العلاج اللازم للمصابين سواء بالداخل أو بالخارج على نفقة الدولة، وتكليف وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأهالي ضحايا الحادث.

وقال المجلس، في بيان له، الأربعاء، إنه رفع جلسته الأسبوعية، وقرر انتقال وفد وزاري برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ويضم وزراء التنمية المحلية، والصحة، والشباب، والأوقاف، والتضامن الاجتماعى، والنقل، للوقوف على ملابسات الحادث.

وأكد البيان أن المجلس سيعاود الانعقاد في الخامسة مساء الأربعاء، ويعزي الشعب المصري في ضحاياه، ويعاهده باتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة حوادث الطرق المتكررة، ومعاقبة المخالفين لقوانين المرور بالعقاب الرادع.