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بالفيديو.. طالب إعدادي يخترع «مطب صناعي» لتوليد الكهرباء

  • مصر
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استضافت الإعلامية إيمان عز الدين، في برنامج «بصراحة»، على قناة «التحرير»، الطالب أحمد رفعت، بالصف الثالث الإعدادي، والذي اخترع «مطب صناعي» لتوليد الكهرباء، عن طريق استغلال حركة السيارات، من خلال عمل مطبات صناعية، تحول التيار المتردد إلى تيار كهربائي مباشرة.

وأوضح «رفعت»، صاحب الفكرة، أن هذا الاختراع لا يكلف الدولة إلا ألف جنيه للمطب الواحد.

بينما أشارت صفاء العراقي، أخصائية الطب النفسي، خلال الحوار، أن الأطفال الأذكياء «بيزهقوا» من المدرسة سريعًا، والمناهج المقدمة لهم لا تناسبهم، لأنها تفرض عليهم نمط معين، بينما يفضلون الابتكار، مشيرة إلى أن الطفل صاحب معدلات ذكاء أعلى من الطبيعي، يجد درجاته العلمية دائمًا غير جيدة، حتى إن نقصت نصف درجة فقط، وذلك بسبب الضغط الأسري الواقع عليه، حيث يخبره الأهل بأنه يجب أن يكون الأفضل دائمًا.

أما الدكتور سامي نصار، عميد معهد الدراسات التربوية السابق، فأوضح أن اختبار الذكاء «IQ»، انتهى من العالم، مشيرًا إلى وجود نواحي متعددة من الذكاء، فيمكن لشخص أن يتميز في الموسيقى، أو مجالات أخرى، وأكد على أهمية تعليم أسس التفكير بطريقة علمية سليمة، بدلًا من الاعتماد على الحفظ، موضحًا أن الخلل لا يقتصر فقط على المدرسة، ولكن مؤسسات المجتمع أيضًا تجبر الفرد على الخوف من عرض أفكاره، وكأنها تقول له «لا تجادل»، وهو ما يؤدي إلى كبت قدرة الفرد على التفكير.

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