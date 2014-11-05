الحجر الصحي بالمطار يعزل 15 راكبا إفريقيا لعدم حملهم شهادة التطعيم ضد الحمي الصفراء

قامت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء بعزل 15 راكبا إفريقيا قادمين من اثيوبيا لعدم حملهم شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء، وتم نقلهم إلى مستشفى الحميات بالعابسية للكشف عليهم والتأكد من خلوهم من العدوى.

ذكرت مصادر بالحجر الصحي بالمطار أنه اثناء إنهاء أجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا إشتبه أطباء الحجر الصحي في 15 راكبا لعدم حملهم شهادات تطعيم ضد الحمى الصفراء ، وتم عزلهم عن بقية الركاب ونقلهم إلى مستشفى الحميات بالعباسية لتوقيع الكشف عليهم والتاكد من إيجابية أو سلبية الإصابة بالمرض.