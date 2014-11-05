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دينا وطارق نور فى “المحكمة” بسبب “الراقصة” .. السبت المقبل

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دينا وطارق نور فى “المحكمة” بسبب “الراقصة” .. السبت المقبل دينا وطارق نور فى “المحكمة” بسبب “الراقصة” .. السبت المقبل

حددت محكمه جنح عابدين جلسة 8 نوفمبر الجارى للنظر فى الدعوى القضائيه ضد الراقصه دينا لإتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال إذاعة برنامج الراقصه  على قناة “القاهرة والناس”.

واتهم المدعى كل من دينا الراقصه وطارق نور رئيس ومالك القناه المذاع عليها البرنامج ورئيس الهيئه العامه للاستثمار ونقيب المهن التمثيليه وذلك للتحريض على الفسق والفجور من خلال برنامج ” الراقصة” والذى يهدف  إلى إكتشاف مواهب الرقص الشرقى ، الأمر الذى إستنكره عدد من  الشخصيات العامة .

الجدير بالذكر أنه تقدم سمير صبري المحامي بصفته وكيلًا عن الشيخ خالد الجندي والشيخ مظهر شاهين، ببلاغ للنائب العام لإقامة دعوى مستعجلة ضد طارق نور لوقف عرض برنامج “الراقصة” المزمع عرضه على قناة القاهرة والناس.

واستند صبري، في بلاغه إلى أنه كثرت وتزايدت على شاشة قناة القاهرة والناس إعلانات عن بدء إذاعة برنامج الراقصة، حيث ينظم هذا البرنامج مسابقة رقص على غرار برامج إباحية كثيرة ليكون بذلك أول برنامج بتاريخ ينظم مسابقة للرقص بين متسابقات وسيتم إذاعته في عهد الرئيس عبد الفتاح .

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