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الأمم المتحدة تحذر من حرب جديدة في غزة

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الأمم المتحدة تحذر من حرب جديدة في غزة الأمم المتحدة تحذر من حرب جديدة في غزة

مدير عمليات وكالة الغوث روبرت تيرنر

حذرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، من اندلاع حرب جديدة في قطاع غزة ما لم يتحقق الاستقرار هناك على وجه السرعة، مؤكدة أنه لا توجد إلى اليوم حكومة فعالة في القطاع.

وقال مدير العمليات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في غزة روبرت تيرنر للصحافيين “إذا لم يكن لدينا استقرار سياسي.. وأعتقد أنه إذا لم يكن لدينا حكومة وطنية فلسطينية، وإذا لم يكن لدينا تخفيف للحصار على الأقل ستكون هناك حرب جديدة”.

وأشار تيرنر إلى أن “حكومة الخبراء التي اتفقت عليها في يوينو السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس لا تحكم غزة بالفعل”.

ووصف المسؤول الأممي حجم الدمار والتشرد بسبب حرب شهري يوليو وأغسطس بـ “أسوأ مما كان يعتقد” مضيفا أن “أحدث التقديرات تشير الى إن إعادة البناء ستستغرق ما بين عامين وثلاثة أعوام إذا سار كل شيء على ما يرام”.

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