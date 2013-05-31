راعي البقر "الطيب" يحتفل بعيد ميلاده الثالث والثمانين

كتب : عمرو عز الدين الجمعة 31-05-2013 17:01

يحتفل نجم هوليوود الأمريكي الكبير، كلينت إيستوود، اليوم، بعيد ميلاده الثالث والثمانين، وهو المولود في الحادي والثلاثين من مايو عام 1930، في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، واشتهر بأداء أدوار راعي البقر، في أفلام الغرب الأمريكي، كان أشهرها فيلم "الطيب والشرس والقبيح"، إنتاج 1966.

في العشرينات من عمر إيستوود، التحق بالجيش، لكن البعض رأى أنه يصلح أكثر للتمثيل، وحين خرج من الجيش انتقل للإقامة في لوس أنجلوس، والتي كانت تحمل له البداية للعمل في السينما.

كان دوره الأول في فيلم "حفنة من الدولارات" عام 1964، محددا لمساره الأول كأشهر من أدى أدوار راعي البقر "الشهم" و"الطيب"، الذي يقاتل ربما من أجل المال أو الذهب، لكنه يفوز في النهاية على كل منافسيه الذين يستخدمون دوما طرقا غير شرعية للفوز.

في العام التالي قدم فيلم "من أجل المزيد من الدولارات"، وفي عام 1966 أدى دوره الأشهر على الإطلاق، في فيلم "الطيب والشرس والقبيح"، وهو من أشهر أفلامه في مصر أيضا، وشاركه البطولة كل من إيلي والاش "القبيح"، ولي فان كليف "الشرس".

وفي 1971 قدم إيستوود أول أفلام سلسلة مفتش الشرطة هاري كالاهان، وكان بعنوان Dirty Harry، واشتهر إيستوود بأداء دور هذا الشرطي الخاص، الذي يقوم بوظيفته من خلال قانونه وأساليبه المميزة.

لم يكتف إيستوود بالتمثيل، بل بدأ في إخراج الأفلام، وكان أول فيلم اخرجه في 1971 بعنوان Play Misty For Me، والذي لعب بطولته أيضا إلى جوار جيسيكا والتر.

في التسعينات أخرج مجموعة من الأفلام الهامة، وشارك في بطولتها أيضا، حيث أخرج فيلم The Perfect World للنجم كيفن كوستنر عام 1993، وأدى خلال الفيلم دور رئيس الشرطة، وفي 1992 أخرج فيلم رعاة البقر Unforgiven مع النجم الأمريكي الأسمر مورجان فريمان، وفي عام 1995 أخرج فيلما من روائع الأفلام الرومانسية، والذي لعب بطولته إلى جوار النجمة الأمريكية الكبيرة ميريل ستريب.

مع مطلع الألفية الجديدة، أخرج إيستوود فيلم الخيال العلمي الكوميدي Space Cowboys مع توم لي جونز ودونالد ثيذرلاند، وفي 2004 أخرج فيلم Million Dollar Baby، ليعود مرة أخرى إلى النجم الأسمر مورجان فريمان، والنجمة هيلاري سوانك، وهو الفيلم الذي حاز على أربع جوائز أوسكار، منها أحسن مخرج لإيستوود، وأفضل ممثلة في دور رئيسي لسوانك، وأفضل ممثل مساعد لفريمان.

وفي إطار جوائز الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون السينما "الأوسكار"، فاز إيستوود بأربع جوائز، اثنين منها عن فيلم Million Dollar baby كأحسن فيلم وأحسن مخرج، كما فاز في 1993 كأحسن مخرج عن فيلم Unforgiven.