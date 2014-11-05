أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الدفع بـ6 سيارات إطفاء و14 سيارة إسعاف إلى موقع «حادث أتوبيس المدارس»

Google+ Print
الدفع بـ6 سيارات إطفاء و14 سيارة إسعاف إلى موقع «حادث أتوبيس المدارس» الدفع بـ6 سيارات إطفاء و14 سيارة إسعاف إلى موقع «حادث أتوبيس المدارس»

 

هيئة الإسعاف

أكد  الدكتور محمد نعمة الله وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، الدفع بـ6 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذى نتج عن تصادم أتوبيس محمل بطلاب مدرسة الأورمان بالبحيرة، بثلاث سيارات على الطريق الزراعي بالقرب من قرية أنور المفتي بأبو حمص،  مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارات الأربع. 

وأضاف أنه تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف، لنقل الضحايا إلى مستشفى دمنهور العام، وتم  نقل مصابين فى حالة خطيرة إلى مستشفى كفر الدوار .

وكان  17 طالب من طلاب مدارس الأورمان بالبحيرة، قد لقوا  مصرعهم وأصيب 18 آخرين، بينهم حالات خطيرة، في حادث اصطدام أتوبيس مدرسة بسيارة نقل بنزين في الطريق الزراعي أمام قرية أنور المفتي، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى دمنهور العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا