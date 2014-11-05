الدفع بـ6 سيارات إطفاء و14 سيارة إسعاف إلى موقع «حادث أتوبيس المدارس»

أكد الدكتور محمد نعمة الله وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، الدفع بـ6 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذى نتج عن تصادم أتوبيس محمل بطلاب مدرسة الأورمان بالبحيرة، بثلاث سيارات على الطريق الزراعي بالقرب من قرية أنور المفتي بأبو حمص، مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارات الأربع.

وأضاف أنه تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف، لنقل الضحايا إلى مستشفى دمنهور العام، وتم نقل مصابين فى حالة خطيرة إلى مستشفى كفر الدوار .

وكان 17 طالب من طلاب مدارس الأورمان بالبحيرة، قد لقوا مصرعهم وأصيب 18 آخرين، بينهم حالات خطيرة، في حادث اصطدام أتوبيس مدرسة بسيارة نقل بنزين في الطريق الزراعي أمام قرية أنور المفتي، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى دمنهور العام.