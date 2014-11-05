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بالصور.. تكريم برنامج “السادة المحترمون” في مهرجان بورسعيد للدراما والإبداع الفني

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بالصور.. تكريم برنامج “السادة المحترمون” في مهرجان بورسعيد للدراما والإبداع الفني بالصور.. تكريم برنامج “السادة المحترمون” في مهرجان بورسعيد للدراما والإبداع الفني

مهرجان بورسعيد للدراما والإبداع الفني

شهدت محافظة بورسعيد مهرجان الدراما والإبداع الفني بدورته الخامسة عشر بحضور حشد كبير من الفنانين والفنانات والرياضيين بمصر والوطن العربى، بهدف تنشيط الحركة الثقافية والفنية والسياحية بمحافظه بورسعيد.

تم تكريم برنامج “السادة المحترمون” كأفضل برنامج توك شو في خلال 2014، وتسلم الجائزة محمد مرعى رئيس تحرير البرنامج نيابة عن يوسف الحسينى مقدم البرنامج.

حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات العامة في مختلف المجالات منهم الفنان احمد رزق، والفنان فاروق الفيشاوي، والمخرج زكي فطين عبد الوهاب، ومروة ناجي نجمة “ذا فويس”، والسيناريست مريم ناعوم، ومحمود مسعود، والفنان مجدي إدريس، وتامر ضيائي، وشيرين الطحان نجمة مسلسل “السبع وصايا”، وهنا شيحة، وبشرى، وجيهان سلامة، وعلا رامي، وجنات يوسف، وهناء الشوربجي، وعمر مصطفى متولي، وكريم ابو زيد، وحمزه العيلي ، ونجوم الموسيقى عصام اسماعيل، واسماعيل الليثي، والشاعر وليد رياض، وستمنح جائزة خاصة للمنتج محمود شميس، وشركة عرب سكرين للإنتاج على الإنتاج المتميز.

كما تم تكريم نجوم الرياضة الكابتن طاهر أبو زيد، وكابتن ابراهيم هلهول مدرب نادي سيلتيك، وكابتن ابو رجيله، وكابتن هاني رمزي، وكابتن أحمد الكأس ، وتم على هامش المهرجان الفنى تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة ورموز مدينة بورسعيد الباسلة.

تشكلت لجنة التحكيم المشاركة في المهرجان من مدحت العدل، و سمير سيف، والسيناريست مجدي صابر، والمنتج محمد الجابري، والمخرج المصري المغربي عبد العزيز الجمل، والفنان الأردني منذر ريحانه، الذي تم اختياره سفيراً لهذه الدورة، وعلا الشافعي رئيس القسم الفني باليوم السابع.

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